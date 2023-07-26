В Уфе завершился третий соревновательный день Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Сегодня на шести площадках столицы республики решалась судьба медалей, зачетов и квалификации в девяти спортивных дисциплинах. Что происходило в соревнованиях по боулингу, плаванию и волейболу – смотрите в нашем сюжете.

Сильнейшая команда в мире. Так называют коллектив «Россия-1», потому как в ней играют многократные чемпионы и призеры мира, участники и победители Сурдлимпийских игр. К тому же тренирует команду заслуженный тренер по волейболу Василий Ковальчук. В 2021 году на чемпионате мира в Италии сборная впервые завоевала золото. Сейчас за команду «Россия-1» выступает 12 чемпионов мира. Они переиграли вторую сборную России со счётом 3:0. Также на соревнованиях в Уфе выступают команды Кыргызстана и Беларуси.

За счет тренерского мастерства, который сделал во время замены, взял перерывы и поставил тех игроков, которые выдали результат. Не те, кто думает только про себя: «Я-то лучше, чем другой». А получаться результативно моментами не сходится. Василий Ковальчук, старший тренер сборной России по волейболу (спорт глухих)

В отличие от Олимпиады, на Летних играх сурдлимпийцев в Уфе прошли соревнования по боулингу. Они включены в программу Сурдлимпиады с 2005 года. А вот на Олимпийских играх боулинг последний раз был представлен в Сеуле 35 лет назад. Весь пьедестал в личном зачёте завоевали представители сборной России. А вот спортсмены из Пакистана, Омана, Бахрейна и Казахстана не прошли квалификационный раунд. Это неудивительно, ведь российская сборная имеет высокий уровень. Спортсмены проводят на тренировках по три часа ежедневно.

Подход немного другой: здесь разница в подготовке может быть в плане повторяемости, то есть несколько раз надо повторять, чтобы усвоить им это. Сейчас спортсмены играют на равных среди слышащих, выигрывали коммерческие турниры, становятся призерами чемпионата России, мы конкурентоспособны. Владислав Антипов, старший тренер сборной России по боулингу (спорт глухих)

Победителями в личном зачёте стали Арсен Акопян и Дина Париц. И если Арсен выиграл своего соперника в одно очко – 268:267, то Дина праздновала победу ещё до десятого броска.

Мы давно знакомы друг с другом и постоянно конкурируем, чаще побеждала именно Надежда. Что помогло мне сегодня? Я разговаривала со своим шаром, я его полюбила! И он дал мне возможность победить. Дина Париц, победитель Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

А это уже соревнования по легкой атлетике. В женском финале метания диска сильнейших выявляли спортсменки из России, Ирана и Ирака. Но в итоге медалистками турнира стали хозяйки соревнований.

Многоборье в легкой атлетике – одна из самых непростых дисциплин. Атлеты выступают сразу в 10 видах программы. Это и бег, и прыжки. Соревнования легкоатлетов продолжатся и завтра. В четверг в толкании ядра республику представит действующий чемпион России уфимец Денис Хакимов.

За победу в теннисном турнире борются 16 спортсменов, двое из них представляют Израиль. Один из фаворитов соревнований – Ярослав Ревин. На Сурдлимпийских играх в турецком Самсуне спортсмен занял четвёртое место. У него есть своя поддержка: в Уфе за него болеет отец – Герой России, 113-й космонавт нашей страны Сергей Ревин.