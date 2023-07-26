В Уфе завершился третий соревновательный день Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Сегодня на шести площадках столицы республики решалась судьба медалей, зачетов и квалификации в девяти спортивных дисциплинах. Что происходило в соревнованиях по боулингу, плаванию и волейболу – смотрите в нашем сюжете.
Сильнейшая команда в мире. Так называют коллектив «Россия-1», потому как в ней играют многократные чемпионы и призеры мира, участники и победители Сурдлимпийских игр. К тому же тренирует команду заслуженный тренер по волейболу Василий Ковальчук. В 2021 году на чемпионате мира в Италии сборная впервые завоевала золото. Сейчас за команду «Россия-1» выступает 12 чемпионов мира. Они переиграли вторую сборную России со счётом 3:0. Также на соревнованиях в Уфе выступают команды Кыргызстана и Беларуси.
В отличие от Олимпиады, на Летних играх сурдлимпийцев в Уфе прошли соревнования по боулингу. Они включены в программу Сурдлимпиады с 2005 года. А вот на Олимпийских играх боулинг последний раз был представлен в Сеуле 35 лет назад. Весь пьедестал в личном зачёте завоевали представители сборной России. А вот спортсмены из Пакистана, Омана, Бахрейна и Казахстана не прошли квалификационный раунд. Это неудивительно, ведь российская сборная имеет высокий уровень. Спортсмены проводят на тренировках по три часа ежедневно.
Победителями в личном зачёте стали Арсен Акопян и Дина Париц. И если Арсен выиграл своего соперника в одно очко – 268:267, то Дина праздновала победу ещё до десятого броска.
А это уже соревнования по легкой атлетике. В женском финале метания диска сильнейших выявляли спортсменки из России, Ирана и Ирака. Но в итоге медалистками турнира стали хозяйки соревнований.
Многоборье в легкой атлетике – одна из самых непростых дисциплин. Атлеты выступают сразу в 10 видах программы. Это и бег, и прыжки. Соревнования легкоатлетов продолжатся и завтра. В четверг в толкании ядра республику представит действующий чемпион России уфимец Денис Хакимов.
За победу в теннисном турнире борются 16 спортсменов, двое из них представляют Израиль. Один из фаворитов соревнований – Ярослав Ревин. На Сурдлимпийских играх в турецком Самсуне спортсмен занял четвёртое место. У него есть своя поддержка: в Уфе за него болеет отец – Герой России, 113-й космонавт нашей страны Сергей Ревин.
Впереди у участников игр уже четвертый соревновательный день. Летние сурдлимпийские игры набирают свой ход, и завтра в дело вступят представители футбола, пляжного волейбола, бадминтона и вольной борьбы.