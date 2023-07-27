Четвертый день Летних игр сурдлимпийцев "Мы вместе. Спорт" в Уфе: расписание соревнований

27 июля в Уфе начнется четвертый день соревнований Летних игр сурдлимпийцев под названием «Мы вместе. Спорт». Представляем расписание всех спортивных состязаний, запланированных на сегодня в столице Башкирии.

Итак, в Центре спортивной подготовки Республики Башкортостан им. Р. Баталовой по адресу Проспект Дружбы народов, 47 состоятся соревнования по нескольким видам спорта: баскетбол, плавание и легкая атлетика.

Баскетбольные матчи начнутся в 10:00. Среди мужских команд состоятся игры между Россией и Беларусью, а также между Узбекистаном и Иорданией. Затем состоится встреча женских команд – сборной субъектов Российской Федерации и команды России.

Соревнования по плаванию начнутся также в 10:00. В этом виде спорта будут разыграны шесть комплектов медалей в дисциплинах: 50 метров на спине, 200 метров баттерфляй, 100 метров баттерфляй, 50 метров брасс, 400 метров вольный стиль и эстафета 4х100 метров комплексное плавание.

Легкая атлетика стартует утром в 9:00. В утренней сессии соревнований пройдут бег на 100 метров с барьерами и прыжки в высоту. Затем состоятся толкание ядра, прыжки в высоту, забеги на 800 и 3000 метров с препятствиями, а также забеги на 200 метров и эстафета 4 по 400 метров.

В ТРК «Мегаполис» на ул. Менделеева, 137 будут проходить соревнования по боулингу в парном зачете. Квалификация начнется в 10:00, полуфиналы пройдут с 14:00 до 15:00, а финалы – с 15:00 до 16:00. После этого состоится церемония награждения спортсменов.

На Затонском шоссе с 10:00 до 12:00 состоятся индивидуальные гонки велосипедистов.

СДК «Динамо» на ул. К. Маркса, 2 рано утром примет волейбольные игры. У женщин сыграют Россия против Кыргыстана, а сборная субъектов Российской Федерации сразится с Беларусью. Среди мужских команд состоятся аналогичные матчи. В 17:30 состоится церемония награждения участников.

Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по борьбе на проспекте Октября, 84/4, примет соревнования по вольной борьбе. Предварительные встречи во всех весовых категориях пройдут с 13:00 до 17:00, затем начнутся полуфинальные поединки.

В МБУ СШ № 32 на ул. Баязита Бикбая, дом 13 состоятся соревнования по дзюдо в различных весовых категориях. У мужчин будут соревноваться в категориях 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг и +100 кг, а у женщин – 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг и +78 кг. Предварительный этап проходит с 09:00 до 17:00, далее – финальная часть.

В ГБОУ Республиканская школа-интернат № 5 спортивного профиля на ул. Чкалова, д. 110 с 15:00 до 20:00 состоятся предварительные этапы командных соревнований по настольному теннису среди мужчин.

В спортивном комплексе «Астра» будут проходить соревнования по пулевой стрельбе «ПП-60» среди мужчин и женщин.

Там же состоятся соревнования по гандболу. У женщин сильнейших команд определит матч между командой «Сборная субъектов РФ» и командой из Кении. Затем на поле выйдут мужские команды Узбекистана и Армении, а также «Сборная субъектов РФ» против Кении.

В дисциплине теннис пройдут матчи в «Теннисном клубе №1» на ул. Р. Зорге, 75.

Футбольные игры состоятся на стадионе «Нефтяник» на ул. Комарова, д. 9. Игровой день начнется с игры женских команд: Россия сыграет со сборной субъектов РФ. Затем пройдут матчи между следующими мужскими командами: Россия – Камбоджа, Вьетнам – Узбекистан, Иран – Ирак.