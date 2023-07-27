В старом центре Уфы локализован крупный пожар

Сегодня утром в 06.50 в МЧС по региону поступило сообщение о возгорании в здании по адресу ул. Мустая Карима, 3/1. Спасательные службы выехали на место происшествия и тушили пожар на одноэтажном расселенном здании.

Однако на тот момент существовала серьезная угроза распространения огня на соседнее здание – медресе.

На месте происшествия работали 30 спасателей и 10 единиц техники. Также сюда прибыл глава МЧС по РБ Марат Латыпов. Принимались все необходимые меры для ликвидации пожара.

Местные жители также рассказали о сильном запахе гари и дыма в районе инцидента, которые проникали в их квартиры. Соседние улицы Мустая Карима, Кирова, Достоевского и Карла Маркса также в дыму.

По последним данным, к 07.48 пожар на площади 200 кв. метров удалось локализовать. Обстоятельства происшествия будут расследованы для установления причин произошедшего.