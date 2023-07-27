Новый мост через Белую свяжет Кузнецовский затон и трассу в аэропорт

В рамках проекта «Южный обход города Уфы» в период с 2024 по 2027 годы запланировано строительство вантового мостового перехода через реку Белую в микрорайоне Кузнецовский затон. Этот мост, протяженностью 650 метров, представляет собой важную часть инфраструктурных улучшений города Уфы.

На данный момент завершен этап проектирования моста, ведется подготовка необходимых документов для государственной экспертизы.

Сегодняшний поток автомобилей через мосты у Монумента Дружбы составляет около 90 машин тысяч ежедневно, что составляет половину всего въездного трафика в Уфу и приравнивается к нагрузке на МКАД. Пробки на трассе в аэропорт постоянно возникают по пятницам и воскресеньям, что серьезно затрудняет движение.

Данную проблему должен решить новый мост. По проекту, на мосту будут предусмотрены по две полосы для движения в каждом направлении, а также вантовая конструкция, которая обеспечит прочность с помощью одной большой опорной мачты и стальных поддерживающих канатов. Для более удобной связи с трассой в аэропорт будет построена развязка у торгового комплекса «Метро», которую также ждет реконструкция.

С целью обеспечения беспроблемного выезда на мост с территории города в настоящее время проводится реконструкция 2,5-километрового участка улицы Пугачева и строительство улицы Рыленко. В результате будет создана двухуровневая развязка на их пересечении.

Общая стоимость проекта «Южные ворота» оценивается примерно в 12 млрд рублей.