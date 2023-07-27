Новый мост через Белую свяжет Кузнецовский затон и трассу в аэропорт

В рамках проекта «Южный обход города Уфы» в период с 2024 по 2027 годы запланировано строительство вантового мостового перехода через реку Белую в микрорайоне Кузнецовский затон. Этот мост, протяженностью 650 метров, представляет собой важную часть инфраструктурных улучшений города Уфы.

Фото №1 - Новый мост через Белую свяжет Кузнецовский затон и трассу в аэропорт

На данный момент завершен этап проектирования моста, ведется подготовка необходимых документов для государственной экспертизы.

Сегодняшний поток автомобилей через мосты у Монумента Дружбы составляет около 90 машин тысяч ежедневно, что составляет половину всего въездного трафика в Уфу и приравнивается к нагрузке на МКАД. Пробки на трассе в аэропорт постоянно возникают по пятницам и воскресеньям, что серьезно затрудняет движение.

Данную проблему должен решить новый мост. По проекту, на мосту будут предусмотрены по две полосы для движения в каждом направлении, а также вантовая конструкция, которая обеспечит прочность с помощью одной большой опорной мачты и стальных поддерживающих канатов. Для более удобной связи с трассой в аэропорт будет построена развязка у торгового комплекса «Метро», которую также ждет реконструкция.

С целью обеспечения беспроблемного выезда на мост с территории города в настоящее время проводится реконструкция 2,5-километрового участка улицы Пугачева и строительство улицы Рыленко. В результате будет создана двухуровневая развязка на их пересечении.

Общая стоимость проекта «Южные ворота» оценивается примерно в 12 млрд рублей.

Фото: ИА «Башинформ»

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