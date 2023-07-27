Уфимцы активно бронируют отели на Новый год

Уфимцы уже начали планировать свои зимние каникулы за пять месяцев до наступления Нового года.
По информации, полученной от аналитиков одного из популярных сервисов бронирования путешествий, число бронирований отелей на период Нового года в этом июле значительно превысило прошлогодние показатели: в девять раз больше, чем в июле прошлого года. Такой резкий рост спроса в преддверии праздников ранее был зафиксирован лишь в середине октября 2022 года.
Среди предпочитаемых направлений для бронирования отелей на новогодние каникулы для уфимцев стали Москва, Сочи, Казань, Санкт-Петербург и Черкесск. Стоимость одной ночевки в отелях этих городов составляет в среднем 4,2, 8, 10, 10 и 3,8 тысячи рублей соответственно.
Средний планируемый период отдыха для жителей Уфы во время новогодних праздников 2023 года не превышает пяти дней.