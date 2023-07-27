Уфимцы активно бронируют отели на Новый год

По информации, полученной от аналитиков одного из популярных сервисов бронирования путешествий, число бронирований отелей на период Нового года в этом июле значительно превысило прошлогодние показатели: в девять раз больше, чем в июле прошлого года. Такой резкий рост спроса в преддверии праздников ранее был зафиксирован лишь в середине октября 2022 года.