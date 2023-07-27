Уфимцы активно бронируют отели на Новый год

Уфимцы уже начали планировать свои зимние каникулы за пять месяцев до наступления Нового года.

Фото №1 - Уфимцы активно бронируют отели на Новый год

По информации, полученной от аналитиков одного из популярных сервисов бронирования путешествий, число бронирований отелей на период Нового года в этом июле значительно превысило прошлогодние показатели: в девять раз больше, чем в июле прошлого года. Такой резкий рост спроса в преддверии праздников ранее был зафиксирован лишь в середине октября 2022 года.

Среди предпочитаемых направлений для бронирования отелей на новогодние каникулы для уфимцев стали Москва, Сочи, Казань, Санкт-Петербург и Черкесск. Стоимость одной ночевки в отелях этих городов составляет в среднем 4,2, 8, 10, 10 и 3,8 тысячи рублей соответственно.

Средний планируемый период отдыха для жителей Уфы во время новогодних праздников 2023 года не превышает пяти дней.

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