Многодетный отец объявлен в розыск за невыплату алиментов

Судебные приставы региона объявили в розыск Максима Талгатовича Ганиева, 27-летнего уроженца Челябинской области, по причине невыплаты им алиментов на содержание трех своих детей. Общая сумма задолженности превышает 100 тысяч рублей.

Фото №1 - Многодетный отец объявлен в розыск за невыплату алиментов

Максим Ганиев является отцом детей, родившихся в 2014, 2019 и 2021 годах, и длительное время игнорирует требования судебных приставов. По предварительной информации, он скрывается на территории Республики Крым.

В настоящий момент неплательщику по алиментам запрещен выезд из страны. Также наложено ограничение на использование водительских прав.

Приставы просят сообщить любую информацию о местонахождении должника по следующим номерам: 8-987-587-26-16 и 8 (347) 273-56-40.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти