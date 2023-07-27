Многодетный отец объявлен в розыск за невыплату алиментов

Судебные приставы региона объявили в розыск Максима Талгатовича Ганиева, 27-летнего уроженца Челябинской области, по причине невыплаты им алиментов на содержание трех своих детей. Общая сумма задолженности превышает 100 тысяч рублей.

Максим Ганиев является отцом детей, родившихся в 2014, 2019 и 2021 годах, и длительное время игнорирует требования судебных приставов. По предварительной информации, он скрывается на территории Республики Крым.

В настоящий момент неплательщику по алиментам запрещен выезд из страны. Также наложено ограничение на использование водительских прав.