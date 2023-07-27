В Башкирии зафиксировано снижение случаев ВИЧ-инфицирования на 20%

Снижение числа заражений ВИЧ в Башкирии на 20% с начала текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано Роспотребнадзором Башкирии.

В период с января по май прошлого года было выявлено 713 случаев инфицирования, в то время как в этом году зарегистрировали 573 случая.

Что касается детей младше 14 лет, то в этом году были выявлены два случая заражения. Показатель заболеваемости ВИЧ в регионе составил 14,3 случая на 100 тысяч человек, что оказалось ниже среднероссийского уровня, равного 16,73 на 100 тысяч населения.

Серьезная ситуация с ВИЧ остается в Красноярском и Алтайском краях, где показатели пораженности наиболее тревожные – 35,16 и 34,4 случая на 100 тысяч человек соответственно.