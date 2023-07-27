В Башкирии доступны более 53 тысяч вакансий

Порядка 5 тысяч работодателей Башкирии готовы принять новых специалистов, сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.

Общее количество свободных рабочих мест, заявленных в республиканском банке вакансий, превышает 53 тысячи. Наибольшее количество предложений о работе – в сферах производства и промышленности, транспорта, строительной отрасли и здравоохранения.

Например, в области медицины 198 работодателей готовы принять в свои трудовые коллективы 2971 нового сотрудника. Здесь имеются вакансии для врачей (1141 вакансия), медицинских сестер (608 вакансий), фельдшеров (248 вакансий) и акушеров (17 вакансий). Однако недостаток медицинских специалистов также ощущается в подведомственных учреждениях минтруда республики.

Средняя месячная заработная плата медицинских сестер и медицинских братьев в интернатах для пожилых и инвалидов составляет 40 418 рублей.