ГИБДД Башкирии ищет новых сотрудников для обеспечения безопасности на дорогах

Глава ведомства Владимир Севастьянов приглашает жителей региона стать частью команды госавтоинспекции.

В своем предложении о работе в ведомстве он подчеркнул, что в структуре МВД существуют социальные гарантии и стабильная заработная плата. Кроме того, ГИБДД предоставляет возможность получения профильного высшего юридического образования на бесплатной основе.

По словам Владимира Севастьянова, в ведомстве наблюдается некомплект личного состава, так как некоторые сотрудники уходят на заслуженный отдых, а другие находят более высокооплачиваемые места работы. Однако глава регионального ГИБДД заверил, что проблема решается.