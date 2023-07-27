В Башкирии произошло ДТП с участием мопеда, патрульной машины и авто

В Учалах произошла крупная авария. В ГИБДД региона прокомментировали случившееся.
26 июля поздно вечером сотрудники дорожно-патрульной службы заметили мопед, водитель которого управлял транспортным средством без мотошлема. Просьбу сотрудников остановиться он проигнорировал и попытался скрыться. Началось преследование. На улице Ленина водитель попытался проехать на запрещающий сигнал светофора. Инспекторы с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом выехали на перекрёсток и предотвратили прямое столкновение мопеда с «ВАЗ-2110».
После столкновения молодые люди попытались скрыться с места происшествия. В результате ДТП пассажир и водитель мопеда обратились за медпомощью с ушибами, транспортные средства получили механические повреждения. Сотрудниками Госавтоинспекции водитель мопеда задержан. Им оказался 18-летний местный житель, студент второго курса Учалинского колледжа горной промышленности. В отношении него составлены административные протоколы.
Фото: ГИБДД РБ.