В Уфе едва не утонул трёхлетний малыш

Спасатели Уфы предотвратили трагедию. На озере Тёплом чуть не утонул трёхлетний ребёнок.

Как сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты, 27 июля на пляже «Райский берег» мальчик был у воды со старшим братом и мамой. Когда брат пошёл купаться, младший увязался за ним. Это заметили спасатели.

Специалистам удалось предотвратить несчастный случай и вытащить ребёнка, когда тот уже был по нос в воде. Мама в этот момент от воды отвернулась и не заметила происходящего за спиной.