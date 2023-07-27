Московский пловец побил мировой рекорд на сурдлимпийских играх в Уфе

Пловец из Москвы достиг нового мирового рекорда на летних играх сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые проходят в Уфе, рассказал руководитель минспорта Башкирии Руслан Хабибов в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня в рамках I Летних игр сурдлимпийцев состоялись соревнования по плаванию в Центре спортивной подготовки РБ имени Баталовой. Спортсмен из Москвы Марк Трошин, установил новый мировой рекорд в дистанции 50 метров на спине, преодолев ее за впечатляющие 26.68 секунды.