В Башкирии обмолотили почти 100 тысяч тонн зерна

Почти 100 тысяч тонн зерна обмолотили хлеборобы Башкортостана. В регионе идёт уборка озимых и яровых культур. В поля вышли аграрии 36 районов республики. В лидерах – Стерлитамакский и Аургазинский. Держат строй и новые организации.
Формулы для лучшего урожая аграрии выносят на поля – без тетрадей и ручек. Оценкой станут результаты уборки культур. Для «Шаран агро» это первый экзамен. Предприятие открылось в этом году – в разгар посевных работ.
Техника готова. На предприятии продемонстрировали работоспособность комбайнов. Хранить собранный урожай будут на собственной территории, также есть договорённость о размещении на складах в соседних хозяйствах.
Уборку на полях начали уже в 36 районах республики. Порядок навели на территории площадью 45 тысяч гектаров. Скошены зерновые и зернобобовые культуры.
Лидеры по уборке пока Стерлитамакский и Аургазинский районы. Хозяйства убрали по 20 тысяч тонн зерна нового урожая.
Аграрии отмечают, что нельзя надеяться только на погоду. Сельхозработники России к сюрпризам привыкшие. 2023 год – очередное доказательство. Терять голову нельзя: это хлеб – в переносном смысле для самих аграриев, в прямом – для всей республики.