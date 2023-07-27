Митрополит Никон освятил кресты и купола строящейся церкви в Уфимском районе

Там же он пообщался с прихожанами и вместе с представителями мечети и администрации района, а также жителями деревни возложил цветы к памятнику фронтовикам.

Для жителей деревни Лекаревка Уфимского района это место уже стало духовным центром. В 100 метрах друг от друга расположились мечеть Аль- Сахабетдин и храм Святителя Спиридона Тримифунтского. Обе святыни еще на стадии строительства.

На освящение крестов и куполов храма прибыл Владыка Никон. Здесь же он пообщался с прихожанами и вместе с представителями мечети и администрации района, а также жителями деревни возложил цветы к памятнику участникам Великой Отечественной войны.

Строительство храма запланировали более девяти лет назад, но активная стройка началась лишь в 2019 году на пожертвования селян, людей других вероисповеданий и даже тех, кто в Бога не верит. Сейчас идет процесс установки куполов, в планах – приобрести дубовые кованные двери, обложить храм именным кирпичом и построить крыльцо.

А это мечеть Аль-Сахабетдин. Первый камень под строительство возложили два года назад, в канун Дня Победы. Спустя 11 месяцев началась стройка, с апреля этого года святыня приняла первых посетителей. Здесь уже проводят пятничный намаз и обучение для желающих. Мечеть построили на пожертвования семьи Сахабетдиновых. На ее возведение ушло более 12 миллионов рублей.