В Башкирию прибыл министр строительства и ЖКХ России

В Уфе проходит IV Международный форум «Умный город – Умная страна». Региональные и федеральные эксперты делятся опытом создания городской среды.
В столицу Башкирии в рамках мероприятия прибыл, в том числе, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Гость посетит ряд строительных площадок и объектов Уфы, а также примет участие в пленарном заседании, которое запланировано на 28 июля.
Напомним, IV Международный форум «Умный город – Умная страна» проходит при поддержке министерства строительства и министерства цифры. Ежегодное событие направлено на развитие и цифровую трансформацию городов.