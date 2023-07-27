В Башкирию прибыл министр строительства и ЖКХ России

В столицу Башкирии в рамках мероприятия прибыл, в том числе, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Гость посетит ряд строительных площадок и объектов Уфы, а также примет участие в пленарном заседании, которое запланировано на 28 июля.