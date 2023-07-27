В Уфе обсудили вопросы цифровой трансформации здравоохранения

В Уфе в рамках IV Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город — Умная страна» состоялась стратегическая сессия «Цифровая трансформация здравоохранения».

Накануне мероприятия участникам была представлена работа Центра ситуационных и проектных решений регионального Минздрава. Основные задачи центра – выявление и анализ проблемных вопросов при ежедневном мониторинге демографических показателей, оценка работы медучреждений, а также доступность и качество оказания медпомощи населению.

Заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев подчеркнул, что Башкирия сегодня занимает лидирующие позиции во внедрении цифровых технологий в медицину. По его словам, в настоящее время мегаполисы нуждаются в умных поликлиниках. В этой связи необходимо продолжать отечественную разработку удобных сервисов в помощь врачам и пациентам.

По мнению Павла Пугачева, важно развивать программные продукты с использованием искусственного интеллекта (ИИ) как помощника медицине. К примеру, пять лет назад искусственный интеллект был впервые применен в офтальмологии, а в прошлом году ИИ самостоятельно принял решение. К примеру, в колоноскопии выявилась десятикратное преимущество ИИ перед врачом, что позволило повысить эффективность диагностики.

К концу текущего года все регионы России подключатся к работе в этом направлении, подчеркнул Павел Пугачев.

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал участникам мероприятия о медобслуживании населения на селе. В частности, в республике продолжается развитие цифровых фельдшерско-акушерских пунктов. В настоящее время в регионе насчитывается 2088 ФАПов. Из этого числа 1996 подключены к сети Интернет, 1669 владеют правом электронной подписи. Таким образом, жителям отдаленных районов Башкирии нет необходимости ехать за сотни километров в райцентр за больничным. Кроме того, в этом году все ФАПы получат лицензии на аптечное обслуживание.

Еще одним важным вопросом для обсуждения стала нехватка кадров в сфере медицины. При этом генеральный директор платформы «Третье мнение» Анна Мещерякова озвучила мнение о том, что ИИ может стать своеобразной заменой ряда специалистов на местах, а эффект от его внедрения в России сегодня оценивается в 13 млрд рублей.