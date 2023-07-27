Как проект «Государство для людей» помогает гражданам успешно решать их жизненные ситуации

На стратегической сессии «Человекоцентричная модель Умного города», прошедшей на IV Международном форуме развития и цифровой трансформации городов «Умный город — Умная страна» в Уфе, особое внимание было уделено федеральному проекту «Государство для людей» и первому опыту его реализации в регионах.

С момента запуска в России цифровой платформы «Госуслуги» правительство страны приступило к разработке суперсервисов и пакетных предложений для граждан, нуждающихся в разрешении различных жизненных ситуаций. На данный момент на портале уже действуют 24 таких сервиса.

Юлия Алферова, член комиссии Госсовета РФ по направлению «Малое и среднее предпринимательство», обозначила концепцию человекоцентричности как неизбежное будущее цифровых продуктов власти и бизнеса. Она отметила, что целью данного подхода является сделать граждан счастливыми, предоставляя им государственные услуги на протяжении всей жизни. Эти услуги должны быть удобными и простыми.

Первым федеральным ведомством, которое применило человекоориентированный подход к обеспечению комфорта пользователей, стало Минцифры России. Например, в рамках утвержденного правительством первого пакета жизненных ситуаций на портале «Госуслуг», создан суперсервис «Поступление в вузы», позволяющий абитуриентам быстро и просто стать студентами. Аналогов проекта в мире нет.

Прогнозируется, что количество жизненных ситуаций на портале «Госуслуг» в ближайшие годы значительно вырастет, охватив максимальное количество потребностей граждан.

Для поддержки регионов в создании максимально человекоцентричных порталов и цифровых сервисов был запущен федеральный проект по созданию Лабораторий пользовательского тестирования по всей стране. Эти центры уже успешно функционируют в Москве, Липецке, Нижнем Новгороде, Туле и Санкт-Петербурге, и в планах – открытие еще 12 центров.

Сегодня регионы и муниципалитеты страны активно следят за опытом федерального проекта и успешными практиками соседей, внедряя собственные инновационные методы обслуживания граждан. Например, заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский отметил, что они разрабатывают сеть цифровых МФЦ и активно прививают культуру работы с данными среди пользователей. При этом Уфа является настоящим образцом клиентоцентричности, добавил он.