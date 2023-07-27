В Башкирии военнослужащие осваивают управление БПЛА для участия в СВО

Операторы беспилотных летательных аппаратов мотострелкового полка «Башкортостан» успешно проходят обучение и боевое слаживание в центре тактической и специальной тактической подготовки операторов БПЛА, который носит имя погибшего военкора Владлена Татарского. Совсем скоро они будут применять свои навыки в зоне СВО.

В ходе одной из учебных миссий на полигоне, удаленном в юго-западном направлении от места дислокации наших бойцов, были обнаружены вражеские силы. Чтобы точно определить их местоположение, операторы запустили дрон-разведчик в воздух. В это время, затаившийся в траве стрелок ожидал возможности атаки на дрон, чтобы сбить беспилотник противника с помощью противодронного ружья.

Начальник центра тактической подготовки операторов БПЛА с позывным «Карабас» подчеркнул, что подразделения операторов беспилотных летательных аппаратов не раз демонстрировали свою эффективность на передовой.

Бойцы, которые проходят обучение, рассказывают, что изучают управление различными типами дронов, такими как Mavic и FPV. Правда, прежде чем взять в руки настоящий беспилотник, необходимо пройти хороший опыт на тренажерах – минимум 300 часов налета.

В управлении БПЛА также играют важную роль вестибулярный аппарат и мелкая моторика. Благодаря обучению с опытными инструкторами, будущие операторы достигают мастерства и в этих навыках. Кроме боевой подготовки, курсанты также учатся определять координаты целей, что особенно важно при корректировке артиллерийского огня.

Центр тактической подготовки операторов БПЛА имени Владлена Татарского также планирует обучать операторов дронов и для гражданских целей. В перспективе планируется подготовка таких специалистов для различных сфер, в том числе для производства, сельского хозяйства, нефтяной промышленности и добычи газа. При этом главной задачей сегодняшнего дня остается повышение эффективности выполнения боевых задач.

На минувшей неделе Глава Башкирии Радий Хабиров посетил центр подготовки операторов БПЛА. Он подчеркнул, что их тренировка является важным шагом для подготовки специалистов не только в военных целях, но и для различных гражданских областей.