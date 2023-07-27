В Уфе спасатели эвакуировали весь персонал и посетителей из-за пожара

В одном из торгово-развлекательных центров Уфы прошли пожарно-тактические учения, направленные на повышение профессионального мастерства сотрудников МЧС по РБ. Согласно сценарию учений, условный пожар возник в гипермаркете, расположенном на подземном этаже здания. После автоматического пожарного сигнала персонал ТРЦ немедленно эвакуировал более 50 человек.

Пожарно-спасательные подразделения быстро прибыли на место и приступили к выполнению первоочередных задач, таких как поиск и эвакуация людей, а также тушение пожара. В ходе разведки установлено, что на верхних этажах люди нуждаются в помощи. Были отработаны различные способы спасения: спуск пострадавших с помощью альпинистского снаряжения при сопровождении спасателей и использование пожарной автолестницы. Благодаря оперативным действиям удалось спасти семь человек.

Также в ходе учений возникла ситуация, когда одному из газодымозащитников стало плохо. Резервное звено газодымозащитной службы быстро пришло на помощь и обнаружило своего товарища. Его передали медикам для оказания необходимой помощи.

К учениям были привлечены 82 человека личного состава и 18 единиц техники, а также бригада территориального центра медицины катастроф и дежурный экипаж полиции для отработки взаимодействия.

В итоге пожарно-тактических учений были успешно выполнены все обучающие задачи, цели достигнуты.