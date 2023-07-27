Ирек Файзуллин и Радий Хабиров посетили самую большую школу ПФО

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин и руководитель Башкортостана Радий Хабиров побывали в уфимской школе №51 – самой большой в Приволжском федеральном округе и одной из старейших в городе. Ее основали почти 90 лет назад.
Строительство нового здания завершили в марте этого года, а с начала апреля там учатся 1 445 школьников. На четырех этажах расположились основной учебный корпус с лабораториями и мастерскими, корпус начальных классов, спортивное ядро, столовая, актовый зал, а также детский сад. Установлено современное оборудование.
Мебель в классах – республиканского производства. Всего на оснащение направили 231 млн. рублей. С 5 класса начинается предпрофильное образование в трёх направлениях: техническое, социально-экономическое и кадетское. А уже в старших классах проводится профильное обучение.