Предприниматели из Башкирии привезли две машины для медицинской роты им Ахмета Давлетова

 Подразделение проводит боевое слаживание в Самарской области. В составе роты 50 человек. Это врачи, медсёстры, фельдшеры, санитары и водители. Автопарк подразделения пополнился двумя машинами. Теперь их количество возросло до семи единиц. Пятидверную «Ниву» и УАЗ, который в народе называют «Буханка», привезли меценаты Сергей Иванов и Артём Зонов.

Я поступок этот сделал в память о своем отце. Он в течение года болел, за это время много врачей нам помогли. Теперь хотим сами помочь медикам. Надеемся, что эта техника принесет пользу и спасет жизни.

Сергей Иванов, предприниматель

Как отмечает командование полка, техника, привезенная из республики, манёвренная и надёжная. Обе машины выносливые и неприхотливые в случае ремонта. К слову, «Нива» уже покрашена в камуфляжный цвет. Кроме того, в подарок предприниматели привезли наклейку с эмблемой роты.

УАЗ – эта везде проходимая техника, надежная. Поэтому решили именно такую технику приобрести.

Артём Зонов, предприниматель
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