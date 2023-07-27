Предприниматели из Башкирии привезли две машины для медицинской роты им Ахмета Давлетова

Подразделение проводит боевое слаживание в Самарской области. В составе роты 50 человек. Это врачи, медсёстры, фельдшеры, санитары и водители. Автопарк подразделения пополнился двумя машинами. Теперь их количество возросло до семи единиц. Пятидверную «Ниву» и УАЗ, который в народе называют «Буханка», привезли меценаты Сергей Иванов и Артём Зонов.
Как отмечает командование полка, техника, привезенная из республики, манёвренная и надёжная. Обе машины выносливые и неприхотливые в случае ремонта. К слову, «Нива» уже покрашена в камуфляжный цвет. Кроме того, в подарок предприниматели привезли наклейку с эмблемой роты.