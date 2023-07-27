В ЦРБ Хайбуллинского района Башкирии поступило новое оборудование

В Акъярскую центральную районную больницу поступил видеоколоноскоп. Специальный оптический аппарат необходим для исследования толстого кишечника.

С его помощью врачи могут визуально диагностировать воспалительные заболевания, увидеть новообразования, причем выявить их можно на самых ранних стадиях и назначить своевременное лечение.

Кроме того, в начале августа в Хайбуллинский район прибудет «Поезд здоровья». Специалисты из различных республиканских медучреждений будут вести прием сельчан. Терапевты, хирурги, оториноларинголог, невролог, кардиолог. В составе поезда – Центр здоровья из Сибая и передвижной ФАП. Различное оборудование позволит на месте провести обследования и дать рекомендации по тактике лечения.