На «Госуслугах» теперь можно оплатить налоги

Пользователям смартфонов и гаджетов доступно новое удобное решение для оплаты налогов через портал государственных услуг. По информации минцифры России, теперь с помощью данного сервиса можно оплатить НДФЛ, земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество.

Для подключения к данной услуге следует выполнить несколько простых шагов. Сначала необходимо отправить согласие на получение налоговых уведомлений в Федеральную налоговую службу (ФНС). Затем подписать уже сформированное заявление в приложении «Госключ». После этого ожидайте сообщения от ФНС, подтверждающего принятие согласия – обычно такое уведомление приходит в течение нескольких минут.