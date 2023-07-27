Водителей Башкирии просят быть осторожными на дорогах из-за жары

Министерство транспорта Башкирии обращает внимание жителей региона на серьезную опасность знойной погоды.

Водителей призывают быть предельно осторожными на дорогах и рекомендуют перенести свои поездки на более прохладное время – утро или вечер.

Перед выездом необходимо тщательно проверить техническое состояние автомобиля и проветрить салон. Специалисты также советуют регулярно делать остановки во время движения и умываться прохладной водой.