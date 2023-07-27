Ирек Файзуллин и Радий Хабиров побывали в обновленном парке Нефтехимиков в Уфе

В Башкортостане в эти дни с официальным визитом находится глава Минстроя России Ирек Файзуллин. Помимо рабочей поездки с Радием Хабировым по Уфе он также принимает участие в международном форуме "Умный город - Умная страна".
В ходе рабочей поездки по Уфе Радий Хабиров показал Иреку Файзуллину недавно обновленный парк культуры и отдыха Нефтехимиков в микрорайоне Черниковка. Знаковый для многих местных жителей парк открылся после реконструкции прямо в день города Уфы - 12 июня.
Здесь появились спортивная и детская площадки, велопешеходная дорожка, площадка для выгула собак, а также тактильная дорожка с различными видами покрытия.
Большое внимание уделено озеленению территории: приведено в порядок 68 тысяч кв. м газона, высажено 370 деревьев, более 2 тысяч кустарников, а также цветущие растения. Для ухода за зелеными насаждениями запущена система автоматического полива. Установлена система видеонаблюдения с 61 камерой, а также новое освещение, система радиовещания и Wi-Fi. В парке также теперь есть теневой навес «Ротонда», шахматный павильон, пункты общественного и проката инвентаря, установлено 136 парковых диванов и скамеек, 136 урн. В рамках проекта восстановлена историческая арка на входе в парк.
Для справки:
С 26 по 28 июля в столице Башкортостана проходит IV Международный форум развития и цифровой трансформации городов «Умный город — Умная страна». Форум получил поддержку Делового совета БРИКС. Для участия в нем зарегистрировались почти 2000 человек, как очно, так и в онлайн-формате.
Международный форум «Умный город — Умная страна» — это крупнейшая площадка для профессионального диалога, где ведется обмен передовым опытом и создаются новые идеи в области развития городов. Основная цель форума — обеспечить прямой диалог между бизнесом и властью. В мероприятии примут участие представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, государственных корпораций, руководители отраслевых ассоциаций и представители бизнеса разного масштаба.