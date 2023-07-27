Ирек Файзуллин и Радий Хабиров побывали в обновленном парке Нефтехимиков в Уфе

Большое внимание уделено озеленению территории: приведено в порядок 68 тысяч кв. м газона, высажено 370 деревьев, более 2 тысяч кустарников, а также цветущие растения. Для ухода за зелеными насаждениями запущена система автоматического полива. Установлена система видеонаблюдения с 61 камерой, а также новое освещение, система радиовещания и Wi-Fi. В парке также теперь есть теневой навес «Ротонда», шахматный павильон, пункты общественного и проката инвентаря, установлено 136 парковых диванов и скамеек, 136 урн. В рамках проекта восстановлена историческая арка на входе в парк.