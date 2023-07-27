Уфа вошла в число самых «умных» городов России

Благодаря активной позиции Минстроя и в целом российского правительства, которое в этих непростых экономических условиях сформировало потрясающую градостроительную политику, строительную политику, не позволившую в условиях экономических санкций привести к скукоживанию строительства в стране, включая жилищное. У нас в экономике, строительстве крутится довольно большое количество денег. От нас ждали, что будет падение строительства. А Башкортостан – я за него отвечаю – по прошлому году мы впервые сдали три миллиона квадратных метров жилья. Это рекорд за всю историю существования республики. В этом году тоже три миллиона квадратных метров сдадим. К 2030 году – уже четыре миллиона.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан