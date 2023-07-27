Уфа вошла в число самых «умных» городов России

На проходящем в столице Башкортостана IV Международном форуме по развитию и цифровой трансформации сегодня объявили победителей рейтинга IQ-городов.

Такими антивандальными гаджетами предлагают оснастить уфимские остановки екатеринбургские разработчики. Экран, напоминающий современный смартфон, только в десятки раз больше, и телефонная трубка, как на таксофонах советских времён. Устройство дает возможность не только выйти в интернет, но и позвонить бесплатно в любую точку России. А вот система мониторинга объектов дорожной инфраструктуры уже успешно опробована на дорогах столицы Башкортостана.

Неровности дорожного полотна, стёртая разметка, неочищенная от снега проезжая часть и еще порядка 15 дефектов. Две камеры, установленные в автомобиле, и модуль искусственной нейросети, который обрабатывает полученные изображения, позволяет фиксировать нарушения.

Не только перед зданием, но и внутри Конгресс-холла «Торатау» развернулась выставка передовых инновационных цифровых и инженерных решений для «Умного города». С экспозицией сегодня ознакомились глава республики Радий Хабиров и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.

Здесь, на выставке, увидели очень активную работу по интеллектуализации сферы ЖКХ, причем как в Уфе, так и в муниципальных районах Башкирии. Поэтому можно сказать только слова благодарности за проделанную работу команде Радия Хабирова, строителям и работникам ЖКХ.

Ирек Файзуллин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России
Фото №1 - Уфа вошла в число самых «умных» городов России

Руководство республики всегда ставит высокие задачи, в том числе и в вопросе высокоинтеллектуальных систем, отметил уже во время пленарного заседания форума Радий Хабиров. По словам руководителя региона, Башкортостан намерен продолжить работу по цифровизации и внедрению умных систем. В этом, уверен глава, поможет Минстрой России.

Благодаря активной позиции Минстроя и в целом российского правительства, которое в этих непростых экономических условиях сформировало потрясающую градостроительную политику, строительную политику, не позволившую в условиях экономических санкций привести к скукоживанию строительства в стране, включая жилищное. У нас в экономике, строительстве крутится довольно большое количество денег. От нас ждали, что будет падение строительства. А Башкортостан – я за него отвечаю – по прошлому году мы впервые сдали три миллиона квадратных метров жилья. Это рекорд за всю историю существования республики. В этом году тоже три миллиона квадратных метров сдадим. К 2030 году – уже четыре миллиона.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Увеличиваются не только квадратные метры, но и уровень развития цифровой трансформации городов. Учитывая активное внедрение систем высокого интеллекта, столица республики становится всё умнее и умнее. В объявленном сегодня рейтинге IQ-городов Уфа заняла четвертое место.

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