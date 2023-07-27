Министр ЖКХ России: «Градостроительный потенциал в Башкортостане развивается»

Международный центр спортивной борьбы в Уфе осмотрел министр строительства России. Он прибыл в столицу республики на форум по развитию и цифровой трансформации городов. В здании будущего спорткомплекса Ирек Файзуллин вместе с Радием Хабировым вручили первые награды – пока не спортивные. Благодарность выразили строителям.

Особое внимание при осмотре возводимого пятиэтажного здания привлекли колонны. Начата их облицовка – её выполняют из камня, привезённого из Эфеса – античного города в турецком Эгейском регионе. Сдать спортивный объект в столице Башкортостана планируют в 2024 году, к 450-летию Уфы. Сейчас завершены монолитные работы, строители монтируют металлоконструкции и кирпичные перегородки.

В туре по возводимым, а также новым, уже работающим объектам Уфы была школа №51 на 1650 мест – самая большая в ПФО и реконструированный парк культуры и отдыха Нефтехимиков. Министр строительства посетил Центр управления республикой, вместе с Главой Башкортостана они обсудили и реализацию национального проекта «Жильё и городская среда». Так, например, благодаря программе «Стимул» на инфраструктуру, благоустройство общественных пространств и формирование комфортных условий удалось привлечь в регион из федерального бюджета уже 12 млрд рублей.