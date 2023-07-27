В мотострелковом полку «Башкортостан» прошли первые артиллерийские стрельбы

В мотострелковом полку «Башкортостан» в Самарской области прошли первые боевые артиллерийские стрельбы – обязательная и важная часть боевого слаживания. Артиллерийская подготовка, топография, тактическая медицина, работа с беспилотниками. Современные условия требуют всесторонних навыков, чтобы успешно выполнять боевые задачи.
Условия максимально приближены к боевым. Патроны и снаряды – настоящие. Есть и макеты зданий для ведения городского боя. Дома имеют секретные ходы, а улицы – траншеи. Так оттачиваются навыки продвижения и занятия позиций, работы в составе отделения, боевых троек, действия пулеметчиков. Инструкторы высоко оценивают настрой военнослужащих полка из республики.
Боевыми снарядами стреляли по целям и бойцы артиллерийского дивизиона им. Мугина Нагаева. Вначале нужно за короткое время произвести все вычисления и навести орудие. Счет на секунды, выстрел только по команде. К слову, для артиллеристов это первые боевые стрельбы. А значит после – особый ритуал посвящения. Каждому новоиспеченному артиллеристу дают понюхать порох из гильзы и мажут лицо сажей. Только после этого каждый с уверенностью может сказать: «Мама, я артиллерист!»
Первые боевые артиллерийские стрельбы прошли во всей армии, куда входит полк «Башкортостан». Кроме того, несколько наших земляков получили свои первые воинские звания. Военнослужащие выражают благодарность главе республики за всестороннюю поддержку.
Залог успешного обучения – интенсивные тренировки. Тактическая подготовка занимает десять часов на военном полигоне днем и еще два часа ночью. Есть перерывы на отдых, а выходных нет.
Занятия проходят не только в поле, но и за партами. В расписании дня бойцов есть уроки по топографии и ориентированию. Ненужных знаний тут попросту нет.
Боевые стрельбы отделений и взводов продолжаются. После полного курса подготовки мотострелковый полк «Башкортостан» направится в зону проведения специальной военной операции, где применит все полученные знания и навыки.