В мотострелковом полку «Башкортостан» прошли первые артиллерийские стрельбы

В мотострелковом полку «Башкортостан» в Самарской области прошли первые боевые артиллерийские стрельбы – обязательная и важная часть боевого слаживания. Артиллерийская подготовка, топография, тактическая медицина, работа с беспилотниками. Современные условия требуют всесторонних навыков, чтобы успешно выполнять боевые задачи.

Условия максимально приближены к боевым. Патроны и снаряды – настоящие. Есть и макеты зданий для ведения городского боя. Дома имеют секретные ходы, а улицы – траншеи. Так оттачиваются навыки продвижения и занятия позиций, работы в составе отделения, боевых троек, действия пулеметчиков. Инструкторы высоко оценивают настрой военнослужащих полка из республики.

Люди хотят обучаться, а если у человека есть желание, то при должном обучении и правильном объяснении, постановке целей инструктором все проходит хорошо. позывной «Душман», инструктор Центра боевой подготовки Министерства обороны Российской Федерации

Боевыми снарядами стреляли по целям и бойцы артиллерийского дивизиона им. Мугина Нагаева. Вначале нужно за короткое время произвести все вычисления и навести орудие. Счет на секунды, выстрел только по команде. К слову, для артиллеристов это первые боевые стрельбы. А значит после – особый ритуал посвящения. Каждому новоиспеченному артиллеристу дают понюхать порох из гильзы и мажут лицо сажей. Только после этого каждый с уверенностью может сказать: «Мама, я артиллерист!»

Первые боевые артиллерийские стрельбы прошли во всей армии, куда входит полк «Башкортостан». Кроме того, несколько наших земляков получили свои первые воинские звания. Военнослужащие выражают благодарность главе республики за всестороннюю поддержку.

Радий Фаритович, огромное спасибо за снабжение, за все ресурсы. позывной «Молодой»

С нами занимались опытные инструкторы, офицеры Михайловской артиллерийской академии. Стрельба прошла на 100%. Пришел добровольцем, получил звание лейтенанта. позывной «Мейсн»

Работу артиллеристов оцениваю высоко, потому что мы первые, кто выстрелил во всем нашем большом формировании. Парни молодцы, стараются, есть желание. Думаю, мы близки к победе. позывной «Москва», командир мотострелкового полка «Башкортостан»

Залог успешного обучения – интенсивные тренировки. Тактическая подготовка занимает десять часов на военном полигоне днем и еще два часа ночью. Есть перерывы на отдых, а выходных нет.

Занятия проходят не только в поле, но и за партами. В расписании дня бойцов есть уроки по топографии и ориентированию. Ненужных знаний тут попросту нет.

Вы видели, какие у нас инструкторы, есть ребята с Донбасса, прибыли по линии Минобороны. Они уже на войне с 2014 года. Это ребята с гигантским боевым опытом. Вы видели тренировки, нашими ребятами они довольны. Нам нужно дойти до полкового тактического учения. У нас все получится. Алик Камалетдинов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими