В Башкирии индекс промпроизводства в июне 2023 составил 111,7%

В Башкортостане индекс промышленного производства в июне 2023 составил 111,7% по сравнению с прошлым годом. В России – 106,5%. Если взять первые полгода, индекс промышленного производства равен 105,9%. Для сравнения по стране – 102,6%.
Увеличение объемов производства продемонстрировали все четыре сектора экономики, которые учитываются при расчете индекса: сырьевой, обрабатывающие производства, энергетический, а также водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов, ликвидация загрязнений.