В Башкирии индекс промпроизводства в июне 2023 составил 111,7%

Благодаря умелой мобилизации со стороны руководства республики всех институтов развития у нас целенаправленно идет помощь всем участникам промышленного сектора. То, что мы из года в год не сдаем позиции, даже растём в сложных условиях, – это показатель вдумчивой работы: в режиме постоянного внимания еженедельно проходят «Инвестчасы», «Промчасы» и другие часы под руководством главы республики, где намечают основные направления, отдельные точки, проекты в нашем развитии.

Анвер Каримов, генеральный директор организации «Фонд развития промышленности Республики Башкортостан»