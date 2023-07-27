В Башкирии индекс промпроизводства в июне 2023 составил 111,7%

В Башкортостане индекс промышленного производства в июне 2023 составил 111,7% по сравнению с прошлым годом. В России – 106,5%. Если взять первые полгода, индекс промышленного производства равен 105,9%. Для сравнения по стране – 102,6%.

Увеличение объемов производства продемонстрировали все четыре сектора экономики, которые учитываются при расчете индекса: сырьевой, обрабатывающие производства, энергетический, а также водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов, ликвидация загрязнений.

Благодаря умелой мобилизации со стороны руководства республики всех институтов развития у нас целенаправленно идет помощь всем участникам промышленного сектора. То, что мы из года в год не сдаем позиции, даже растём в сложных условиях, – это показатель вдумчивой работы: в режиме постоянного внимания еженедельно проходят «Инвестчасы», «Промчасы» и другие часы под руководством главы республики, где намечают основные направления, отдельные точки, проекты в нашем развитии.

Анвер Каримов, генеральный директор организации «Фонд развития промышленности Республики Башкортостан»
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