В Башкирии со дна озера Кандрыкуль достали рекордное количество раколовок

На озере Кандрыкуль прошел антибраконьерский рейд. Как сообщили в территориальном управлении Росрыболовства, на водоеме изъяли рекордное количество раколовок – всего порядка 300 штук.

В ловушку попали 11 тысяч раков, которых инспекторы выпустили обратно в озеро. Также изъяли сети. Кроме того, с поличным был пойман браконьер, расставлявший так называемые «морды» – рыбьи ловушки. В свое оправдание мужчина заявил, что не знал о запрете такого метода лова.