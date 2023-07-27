В Башкирии установили памятную мачту с геометкой уникальных координат

В Башкортостане по инициативе Росреестра установили памятную мачту с геометкой уникальных координат. Сегодня композиция появилась на пересечении 55 градусов северной широты и 55 градусов восточной долготы в селе Нижнесаитово Кушнаренковского района.

Трехметровая мачта похожа на сигнал геодезического пункта. Каждая грань отражает направление работы ведомства: регистрацию, картографию и геодезию. К слову, это место – единственное на суше, где широта и долгота пересекаются на отметке 55. Все остальные – в море.