В Башкирии установили памятную мачту с геометкой уникальных координат

В Башкортостане по инициативе Росреестра установили памятную мачту с геометкой уникальных координат. Сегодня композиция появилась на пересечении 55 градусов северной широты и 55 градусов восточной долготы в селе Нижнесаитово Кушнаренковского района.
Трехметровая мачта похожа на сигнал геодезического пункта. Каждая грань отражает направление работы ведомства: регистрацию, картографию и геодезию. К слову, это место – единственное на суше, где широта и долгота пересекаются на отметке 55. Все остальные – в море.
У инициаторов есть идея в будущем посадить здесь яблоневый сад. Кроме того, в этом году планируется установить памятную плиту в Балтачевском районе, где тоже пересекаются координаты с красивыми цифрами. 2023 год – юбилейный для Росреестра сразу по нескольким направлениям.