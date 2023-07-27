Атлеты из Башкирии вступили в борьбу за медали Летних игр сурдлимпийцев в Уфе

Летние игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» идут уже четвертый день, но только сегодня в борьбу за медали вступили атлеты из Башкортостана. Глава республики на своих страницах в социальных сетях пожелал удачи нашим легкоатлетам, дзюдоистам, представителю стрелкового спорта и борцу вольного стиля. Также Радий Хабиров отметил, что всего Башкортостан в составе сборной России на международных соревнованиях представляют 36 спортсменов, 13 из них – в основном составе.

Денис Хакимов был фаворитом Летних игр сурдлимпийцев в толкании ядра. Но после четырех попыток спортсмен из Башкортостана уступал своему главному конкуренту Андрею Бянкину. Только тогда Денису удалось настроиться и на глазах у семьи и друзей показать весь свой потенциал. Лучший результат он продемонстрировал в заключительной шестой попытке. Хакимову удалось толкнуть ядро на 16 метров 45 сантиметров.

В дзюдо были разыграны 14 медальных комплектов. Три награды, две из которых высшего достоинства, завоевали башкирские спортсмены. У мужчин лучшим в весовой категории до 100 килограммов стал уфимец Курбан Муртазалиев. У женщин золото выиграла Олеся Ястребова. Всего на играх она провела пять встреч, а в финале оказалась сильнее представительницы Санкт-Петербурга Заиры Атаевой. Таким образом, она выполнила норматив мастера спорта международного класса. Еще у одной представительницы республики Аржаны Тахановой серебряная награда. В решающей схватке она уступила соотечественнице Эмилии Петровой.

Съемка по стрелковому спорту стала настоящим испытанием для оператора. Освещение, место для работы – все имеет большое значение для спортсменов и тренеров, а организаторы обеспечивают атлетам и гостям игр комфорт. К примеру, свет в помещении для состязаний должен быть естественным. Никаких софитов или прожекторов, чтобы не помешать стрелку на позиции. Подсвечиваются только установки для мишени.

В состязаниях по пулевой стрельбе из пневматического пистолета конкуренцию спортсменам из России и Белоруссии составили гости из Омана.

Добирались сюда долго, через четыре страны. Зато когда приехали, очень обрадовались, нас хорошо здесь приняли. Нравится погода в Уфе. У нас дома температура +38 и выше, а здесь даже прохладно. Ясир Аль Вахиби, участник Летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» /Оман/

В этом виде программы за попадание в финал боролся и представитель республики Александр Беляев. Он готовился к играм сурдлимпийцев на стадионе «Динамо» в Уфе. Вообще пулевая стрельба среди слабослышащих спортсменов в Башкортостане развивается еще в Стерлитамаке и Салавате. Но в итоге самым метким на играх у мужчин стал Вячеслав Иванов, у женщин первенствовала Елизавета Попова из Белгорода.