В Уфе бездомный совершил двойное убийство

Как установлено следствием, 27 февраля 2023 года компания из двух мужчин и двух женщин распивала спиртные напитки в квартире дома на улице Софьи Перовской г. Уфы. Когда алкоголь закончился одна из женщин легла спать, а обвиняемый направился в магазин. Вернувшись с алкоголем, мужчина приревновал свою 54-летнюю знакомую, с которой ранее состоял в отношениях, к 60-летнему хозяину квартиру, так как увидел их лежащими на одной кровати. В ходе возникшего конфликта обвиняемый нанес мужчине и женщине множественные ножевые ранения в грудь и голову, от которых они скончались на месте. Проснувшаяся от шума женщина, увидев происходящее, выбежала из квартиры и попросила соседей вызвать полицию.

пресс-служба СУ СКР по РБ