В Уфе бездомный совершил двойное убийство

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 57-летнего бездомного, обвиняемого в жестоком убийстве мужчины и женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как установлено следствием, 27 февраля 2023 года компания из двух мужчин и двух женщин распивала спиртные напитки в квартире дома на улице Софьи Перовской г. Уфы. Когда алкоголь закончился одна из женщин легла спать, а обвиняемый направился в магазин. Вернувшись с алкоголем, мужчина приревновал свою 54-летнюю знакомую, с которой ранее состоял в отношениях, к 60-летнему хозяину квартиру, так как увидел их лежащими на одной кровати. В ходе возникшего конфликта обвиняемый нанес мужчине и женщине множественные ножевые ранения в грудь и голову, от которых они скончались на месте. Проснувшаяся от шума женщина, увидев происходящее, выбежала из квартиры и попросила соседей вызвать полицию.
пресс-служба СУ СКР по РБ
Женщина являлась инвалидом второй группы, поэтому не могла оказать сопротивление. Свою вину обвиняемый признал. Ранее он был судим за убийство.
Уголовное дело находится на стадии рассмотрения в прокуратуре.