В Уфе появилась табличка отличнику

Вчера, 27 июля, в Уфе открыли мемориальную доску в честь создателя Уфимского общества краеведов, почетного краеведа республики, общественного деятеля, писателя, отличника народного просвещения РСФСР Флюры Ахмеровой. Она расположена с торца дома №163/4 по улице Российской, сообщили в мэрии столицы.
Особое внимание историческому наследию Флюры Ахмеровой уделили ее единомышленники, которые, последовав достойному примеру, посвятили себя краеведению.
Среди них и ее дочь руководитель Уфимского городского отделения Общероссийской общественной организации «Союз краеведов России», заслуженный работник культуры республики Гюльнара Иксанова.
Фото: Мэрия Уфы.