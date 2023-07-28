В Уфе появилась табличка отличнику

Вчера, 27 июля, в Уфе открыли мемориальную доску в честь создателя Уфимского общества краеведов, почетного краеведа республики, общественного деятеля, писателя, отличника народного просвещения РСФСР Флюры Ахмеровой. Она расположена с торца дома №163/4 по улице Российской, сообщили в мэрии столицы.