Радий Хабиров подписал указ о подготовке к празднованию Дня Республики

На официальном портале правовой информации размещена информация о подготовке к празднованию тридцать третьей годовщины провозглашения декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан.

Сообщается, что определен состав организационного комитета, ответственного за планирование и проведение Дня Республики в 2023 году. Главной задачей комитета станет разработка и утверждение плана необходимых мероприятий.

Администрациям муниципальных районов и городских округов предоставлены рекомендации о проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню Республики в октябре 2023 года, в городах, административных центрах муниципальных районов и сельских поселений.

Основной задачей данных мероприятий является создание праздничной атмосферы, для чего документом предусматривается украшение учреждений, улиц, площадей, общественных зданий и жилых кварталов с использованием государственной символики Российской Федерации и Республики Башкортостан. Кроме того, планируется организация уличных культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также проведение ярмарок и выездной праздничной торговли.

Министерству внутренних дел необходимо обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения во время праздничных мероприятий.