Сотрудники УФСБ по Башкирии пресекли контрабанду изделий военного назначения

Сотрудники управлений ФСБ по Башкирии и Тюменской области успешно пресекли контрабанду изделий военного назначения, сообщает пресс-служба республиканского ведомства.

По предварительным данным, гражданин России планировал реализовать иностранному заказчику более пятидесяти запасных частей для авиационных двигателей. Преступная схема была раскрыта в момент, когда подозреваемый передал посылку в офисе одной из курьерских служб, где ее изъяли сотрудники органов безопасности.

В отношении подозреваемого следственным отделом РУФСБ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, которое находится на стадии расследования.

За совершение преступления, предусмотренного указанной статьей, грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штраф в размере до 1 млн рублей.