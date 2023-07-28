В Уфе пьяный водитель иномарки врезался в бетонное ограждение: есть пострадавший

При проведении освидетельствования установлено, водитель управлял автомашиной в состоянии опьянения, в парах его выдыхаемого воздуха, прибор алкотестер показал 1,092 мг/л. За данное правонарушение в отношении него составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему грозит наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до 2 лет и штраф в размере 30 000 рублей.