В Башкирии подросли цены на проезд в общественном транспорте

По информации Минфина России, средняя стоимость проезда в общественном транспорте в Башкирии заметно возросла. Так, к 17 июля текущего года средняя цена проезда в автобусах региона составила 30,71 рубля, что на 0,24 рубля выше, чем в начале года, когда она составляла 30,47 рубля.

В сравнении с другими регионами Приволжского федерального округа республика занимает 10-е место в списке субъектов с самыми низкими тарифами на проезд. В данном рейтинге только Нижегородская область (32,91 рубля), Пермский край (32,99 рубля), Самарская область (33,06 рубля) и Татарстан (33,46 рубля) представляют более высокие тарифы.

Наиболее доступная стоимость проезда в общественном транспорте в ПФО отмечена в Пензенской и Оренбургской областях, где проезд обходится в 26,52 и 27,76 рубля соответственно.