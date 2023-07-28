В Башкирии водитель легкового автомобиля погиб в столкновении с грузовиком

Смертельное ДТП произошло в Туймазинском районе минувшей ночью. Как сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции, на 1290 км федеральной автодороги М-5 «Урал» столкнулись два автомобиля - «ВАЗ-2115», которым управлял 28-летний житель Иглинского района, и встречный грузовик «Вольво», за рулём которого находился 40-летний житель Самарской области.