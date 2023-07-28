Завтра в Уфе в Нижегородке в субботу отключат электричество

Завтра, 29 июля, в уфимском районе Нижегородка запланировано отключение электричества. Об этом сообщили в "УГЭС".
Без света временно окажутся следующие дома:
- ул. Рижская, 1, 1а, 1г, 1/1, 3л/3, 4, 4а, 4в, 4д, 4/3, 6а;
- ул. Малая Лесозаводская, 1, 1/1, 2, 2а ,2б, 2е, 3, 4а, 4б, 4в, 4/3, 4/3а, 4д/1, 4д/2, 5,5а, 5в, 6, 6б;
- ул. Астраханская, 1, 3, 5, 5а;
- ул. Благоварская, 1, 1а, 2а, 2б, 2д, 2/1, 3, 4/1, 5в, 5;
- ул. Фанерная, 1, 1а, 3а.
Отключение электроэнергии связано с проведением опробования автоматического регулятора напряжения.