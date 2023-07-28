МВД по Башкирии прорабатывает возможность рассылки SMS о мошеннических схемах

МВД по Башкирии рассматривает предложение о запуске ежедневной массовой рассылки SMS-сообщений для предупреждения жителей региона о возможных мошеннических схемах.

Инициатором стал один из жителей Нефтекамска, и в настоящее время ведомство находится в процессе согласования с операторами мобильной связи формата и периодичности подобной рассылки.