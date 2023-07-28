МВД по Башкирии прорабатывает возможность рассылки SMS о мошеннических схемах

МВД по Башкирии рассматривает предложение о запуске ежедневной массовой рассылки SMS-сообщений для предупреждения жителей региона о возможных мошеннических схемах.

Фото №1 - МВД по Башкирии прорабатывает возможность рассылки SMS о мошеннических схемах

Инициатором стал один из жителей Нефтекамска, и в настоящее время ведомство находится в процессе согласования с операторами мобильной связи формата и периодичности подобной рассылки.

В ведомстве отмечают, что такой механизм уже успешно используется МЧС для предупреждения населения региона о различных чрезвычайных ситуациях, включая опасные погодные явления.

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