МВД по Башкирии прорабатывает возможность рассылки SMS о мошеннических схемах

МВД по Башкирии рассматривает предложение о запуске ежедневной массовой рассылки SMS-сообщений для предупреждения жителей региона о возможных мошеннических схемах.
Инициатором стал один из жителей Нефтекамска, и в настоящее время ведомство находится в процессе согласования с операторами мобильной связи формата и периодичности подобной рассылки.
В ведомстве отмечают, что такой механизм уже успешно используется МЧС для предупреждения населения региона о различных чрезвычайных ситуациях, включая опасные погодные явления.