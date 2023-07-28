В Башкирии зафиксирован исторический рекорд по посещаемости заповедника «Шульган-Таш»

В минувшее воскресенье, 23 июля, установлен новый исторический рекорд по числу посетителей заповедника «Шульган-Таш». В тот день его посетили 1 823 человека.

Последний раз аналогичный рекорд был зафиксирован в июле 2022 года, когда в заповедник прибыло 1 740 туристов.