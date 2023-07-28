В Уфе погибла 8-месячная малышка после кормления смесью

В Уфе произошёл несчастный случай. Восьмимесячная малышка скончалась после того, как мама покормила ребёнка смесью.

Как сообщает портал Mash Batash, мама малышки злоупотребляет алкоголем. Двое её старших детей находятся в приюте. Они голодали и терпели агрессивное поведение от нерадивой матери. В прошлом году уфимка родила третьего ребёнка.