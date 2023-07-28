В Уфе погибла 8-месячная малышка после кормления смесью

В Уфе произошёл несчастный случай. Восьмимесячная малышка скончалась после того, как мама покормила ребёнка смесью.
Как сообщает портал Mash Batash, мама малышки злоупотребляет алкоголем. Двое её старших детей находятся в приюте. Они голодали и терпели агрессивное поведение от нерадивой матери. В прошлом году уфимка родила третьего ребёнка.
По версии следствия, в злополучный вечер женщина покормила малышку смесью. Ребёнок уснул, но ночью опять проснулся. Мама вновь покормила дочку смесью и ушла смотреть телевизор. Девочка по неустановленным пока причинам захлебнулась рвотой и погибла. По факту случившегося проводится проверка.