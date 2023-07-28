В Башкирии заведующая детским садом получала взятки от сотрудников

Туймазинская межрайонная прокуратура вынесла обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летней заведующей детским садом по статье «получение взятки в крупном и значительном размерах». Информация об этом поступила от пресс-службы прокуратуры РБ.

Сообщается, что начиная с октября 2020 года и до апреля 2023 года руководитель дошкольного учреждения получала взятки от пяти подчиненных сотрудников в обмен на покровительство и неприменение к ним дисциплинарных взысканий. Суммы взяток колебались от 4 до 7 тысяч рублей, а за весь указанный период обвиняемая получила свыше 525 тысяч рублей.

Как сообщили представители регионального Следственного комитета, заведующая потратила полученные денежные средства на личные нужды. Факты получения взяток были обнаружены в результате оперативно-розыскной деятельности сотрудников территориального подразделения управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии.