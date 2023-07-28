Волейболистка из России на Летних играх сурдлимпийцев рассказала о преимуществах роста

Я студентка столичного МГТУ им. Н.Э. Баумана. Учусь на 5 курсе. В детстве занималась легкой атлетикой, но в студенчестве забросила. В коридорах университета встретила тренера по волейболу. Он позвал на занятия, открыв для меня новый путь. Вот уже более двух лет я активно тренируюсь и играю в волейбол в составе команды университета. Тренируюсь 4-5 раз в неделю.

Александра Крутова