Волейболистка из России на Летних играх сурдлимпийцев рассказала о преимуществах роста
В Уфе проходят Летние игры сурдлимпийцев. Спортсмены активно делятся своими впечатлениями об организации мероприятия и об Уфе.
Александра Крутова, волейболистка сборной команды России, самая высокая в группе. Её рост составляет 183 см. Спортсменка с удовольствием рассказала о своём пути.
Я студентка столичного МГТУ им. Н.Э. Баумана. Учусь на 5 курсе. В детстве занималась легкой атлетикой, но в студенчестве забросила. В коридорах университета встретила тренера по волейболу. Он позвал на занятия, открыв для меня новый путь. Вот уже более двух лет я активно тренируюсь и играю в волейбол в составе команды университета. Тренируюсь 4-5 раз в неделю.
Александра Крутова
Также Александра рассказала, является ли её рост преимуществом.
Нет. Мой рост просто удобный инструмент. В этой игре главное скорость. Именно она дает больше козырей и возможностей. Мы провели игру со сборной Кыргызстана, далее будет игра с командой Белоруссии. Хочу отметить, что нас ждёт серьёзная борьба. Участие в международном турнире – вызов для нашей команды. Мы не намерены отступать!