Теннисист из Москвы на Летних играх сурдлимпийцев рассказал о поддержке мамы

На Летние игры сурдлимпийцев Дмитрий приехал с мамой Ириной. Она не только болеет за сына на матчах, но является и психологом, и координатором, и духовным наставником для Дмитрия. Ирина рассказала, что активно следит за питанием сына-спортсмена и не даёт ему переедать сладкого.