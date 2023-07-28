Теннисист из Москвы на Летних играх сурдлимпийцев рассказал о поддержке мамы

В Уфе в рамках Летних игр сурдлимпийцев проходят соревнования по теннису. Спортсмен из Москвы Дмитрий Долженков рассказал, как готовился к участию в мероприятии.
Он отметил, что теннисом занимается с пяти лет, а на корт его привел троюродный дедушка Владимир Федорович Пигорев, он сам тренер.
Дмитрий рассказал, что ему очень понравилась Уфа, хотя в столице Башкирии он не первый раз.
На Летние игры сурдлимпийцев Дмитрий приехал с мамой Ириной. Она не только болеет за сына на матчах, но является и психологом, и координатором, и духовным наставником для Дмитрия. Ирина рассказала, что активно следит за питанием сына-спортсмена и не даёт ему переедать сладкого.