Теннисист из Москвы на Летних играх сурдлимпийцев рассказал о поддержке мамы

В Уфе в рамках Летних игр сурдлимпийцев проходят соревнования по теннису. Спортсмен из Москвы Дмитрий Долженков рассказал, как готовился к участию в мероприятии.

Фото №1 - Теннисист из Москвы на Летних играх сурдлимпийцев рассказал о поддержке мамы

Он отметил, что теннисом занимается с пяти лет, а на корт его привел троюродный дедушка Владимир Федорович Пигорев, он сам тренер.

Дмитрий рассказал, что ему очень понравилась Уфа, хотя в столице Башкирии он не первый раз.

В Уфе я не впервые, мне здесь очень нравится. Очень много красивых людей, парки, кафешки, все цветет. Был на открытии Игр – очень масштабно. Полгода назад я участвовал в Уфе во всероссийских соревнованиях, занял третье место.

Дмитрий Долженков

На Летние игры сурдлимпийцев Дмитрий приехал с мамой Ириной. Она не только болеет за сына на матчах, но является и психологом, и координатором, и духовным наставником для Дмитрия. Ирина рассказала, что активно следит за питанием сына-спортсмена и не даёт ему переедать сладкого.

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