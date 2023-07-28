В Башкирии за истекшие полгода фальшивых купюр обнаружили в 4 раза меньше

В первом полугодии текущего года в банковской системе Башкирии было выявлено всего 29 поддельных купюр, что почти в 4 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года, когда было обнаружено 108 фальшивых банкнот, сообщает Нацбанк республики.

Основная часть поддельных купюр приходится на пятитысячные банкноты - обнаружено 16 фальшивых банкнот данного номинала. Также в списке обнаруженных фальшивок присутствуют девять тысячерублевых, три двухтысячные и одна сторублевая купюры.

Аналогичная тенденция сохраняется по всей России, где поддельные пятитысячные банкноты также остаются наиболее распространенными, а за ними следуют купюры номиналами 1000 и 2000 рублей.

Однако общее количество поддельных денег в стране уменьшается в течение нескольких лет подряд. Например, в 2021 году приходилось шесть фальшивок на 1 миллион банкнот в обращении, а в 2022 году этот показатель сократился до четырех. Это связано с увеличением числа и улучшением качества защитных признаков на банкнотах, что делает их процесс подделки все более сложным, а проверку подлинности доступной даже неспециалисту.