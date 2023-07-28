В России в 2023 году реструктурировано порядка 200 тысяч кредитов

За период с апреля по июнь 2023 года спрос на реструктуризацию кредитов у физлиц немного подрос, тогда как спрос со стороны малого и среднего бизнеса снизился.
Банк России сообщает, что подавляющее большинство кредитов было реструктурировано банками в соответствии с их собственными программами, как это было и ранее.
Всего граждане реструктурировали 183,9 тыс. кредитов на общую сумму 93,8 млрд рублей, при этом было также предоставлено 7,7 тыс. кредитов на сумму 5,9 млрд рублей с условиями кредитных и ипотечных каникул.
Кроме того, во II квартале этого года банки предоставили кредитные каникулы для военнослужащих и членов их семей 29 тыс. кредитов на сумму 12,8 млрд рублей.
Что касается малых и средних предприятий, то за указанный период была проведена реструктуризация 3,5 тыс. кредитов на 94,5 млрд рублей.