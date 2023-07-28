Башкирские дзюдоисты завоевали награды Летних сурдлимпийских игр

Спортсмены из Башкортостана завоевали награды на летних сурдлимпийских играх «Мы вместе. Спорт» по дзюдо. За медали боролись порядка 70 спортсменов из Турции, Беларуси, Армении, Кыргызстана, России и ряда других стран.

Трое дзюдоистов представляли Башкортостан. У мужчин лучшим в весовой категории до 100 килограммов стал уфимец Курбан Муртазалиев. У женщин золото выиграла Олеся Ястребова.

 Всего на играх она провела пять встреч, а в финале оказалась сильнее представительницы из Санкт-Петербурга Заиры Атаевой.  Еще у одной представительницы республики, Аржаны Тахановой, серебряная награда. В решающей схватке она уступила соотечественнице Эмилии Петровой.

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