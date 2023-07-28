Башкирские дзюдоисты завоевали награды Летних сурдлимпийских игр

Всего на играх она провела пять встреч, а в финале оказалась сильнее представительницы из Санкт-Петербурга Заиры Атаевой. Еще у одной представительницы республики, Аржаны Тахановой, серебряная награда. В решающей схватке она уступила соотечественнице Эмилии Петровой.