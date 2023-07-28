В Уфе на форуме «Умный город — умная страна» обсудили вопросы комфортной городской среды

Накануне в Уфимском Конгресс-холле «Торатау» в рамках IV Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город — Умная страна» состоялось пленарное заседание «Умная комфортная городская среда». На мероприятии собрались ведущие эксперты в области умного городского развития. Также в нем приняли участие Глава Башкирии Радий Хабиров и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.

В своей вступительной речи Радий Хабиров отметил, что Башкортостан уверенно движется в сторону достижения самых высоких целей, и для региона концепция «Умного города» имеет особенно важное значение. Он подчеркнул необходимость правильного использования государственных инструментов, регулярности, ответственности и контроля для достижения успеха в развитии городской среды. Он подчеркнул, что умный город — это ориентир на будущее.

Руководитель минстроя России Ирек Файзуллин рассказал о влиянии цифровых сервисов на повышение комфорта в городах. Он отметил, что на платформе za.gorodsreda.ru проходит голосование граждан за объекты благоустройства, и уже 14,2 млн голосов было отдано за предпочитаемые объекты, которые будут реализованы региональными и муниципальными властями.

Также Ирек Файзуллин обратил внимание на сокращение инвестиционно-строительного цикла, который теперь осуществляется через цифровые платформы. Платформа «Госуслуги», которая полностью интегрирована во всей стране, предоставляет возможности для осуществления практически 70% всех процессов, связанных со строительством, начиная с исходно-разрешительного периода, проектной документации, экспертизы, периода строительства и надзора. Теперь все эти этапы можно выполнять с помощью цифровых платформ.

Завершая заседание, Радий Хабиров еще раз подчеркнул, что вся работа в регионе должна быть ориентирована на благополучие и удовлетворение потребностей его жителей.